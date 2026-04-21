Кремль ответил на вопрос о транзите нефти в Европу

Российская сторона готова к восстановлению поставок нефти через трубопровод «Дружба», однако возможность возобновления транзита зависит от украинских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Также представитель президента прокомментировал публикацию Reuters о том, что Россия намерена приостановить экспорт нефти Казахстана в Германию по «Дружбе» через свою территорию. Представитель Кремля ответил, что не знает об этом, и переадресовал вопрос в профильные компании.
Reuters писал об этом, ссылаясь на три анонимных источника в отрасли. Причины возможного решения о прекращении транзита в материале не названы. Журналисты отметили, что Казахстан поставляет нефть в Германию через северную ветку «Дружбы», которая проходит через Польшу. Экспорт нефти из Казахстана в Германию составил 2,146 млн т в 2025 году (около 43 тыс. барр. в сутки), что на 44% больше показателей 2024-го.
Агентство отметило, что один из крупнейших немецких нефтеперерабатывающих заводов — РСК в городе Шведт — частично снабжается нефтью из Казахстана.
