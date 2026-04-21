На пост врио главы самарского минтранса вернулся Сергей Неретин

Пост временно исполняющего обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области занял Сергей Неретин. Об этом сообщается на сайте регионального минтранса.

Источник: Коммерсантъ

Ранее Сергей Неретин уже возглавлял ведомство в статусе «врио». В частности, он временно исполнял обязанности министра с 1 августа по 12 декабря 2024 года после задержания прежнего руководителя ведомства Ивана Пивкина (в августе 2025 года был осужден за воспрепятствование предпринимательской деятельности, в ноябре, после переквалификации преступления, — за превышение должностных полномочий).

Кроме того, с 26 сентября по 27 октября 2025 года Сергей Неретин был врио главы минтранса после ухода с этого поста Сергея Карпова (был министром с ноября 2024 года) до назначения Артура Абдрашитова, отставку которого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал в понедельник, 21 апреля.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше