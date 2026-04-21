В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются 23 поезда

В Ростовской области на станции Персиановка из-за падения обломков БПЛА повреждена инфраструктура, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Источник: РБК

В результате инцидента до семи часов задерживаются 23 пассажирских поезда, следующих в Москву, Санкт-Петербург, Новороссийск, Анапу, Кисловодск, Адлер, Владикавказ, Пермь, Нижний Новгород и Самару.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — сказано в сообщении.

По станциям Ростов и Лихая организована погрузка питания в 11 поездов.

Минувшей ночью силы ПВО сбили 97 украинских дронов над российскими регионами. В ведомстве отметили, что их уничтожили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей и над акваторией Черного моря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью военные перехватили более четырех десятков дронов в Таганроге и еще в 11 районах региона.

