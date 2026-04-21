Поставки по «Дружбе» и кандидаты на пост генсека ООН. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 21 апреля встретится с главами муниципальных образований.
Кроме того, в течение дня у главы государства запланировано несколько встреч и внутренних совещаний непубличного характера.
О ситуации вокруг «Дружбы»
Россия по-прежнему готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба»: «Российская сторона остается готовой в технологическом плане, мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж [со стороны] киевского режима, эти поставки были остановлены».
Возобновление поставок нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» зависит от того, готова ли Украина открыть трубу и прекратить шантаж: «Все зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж».
О милитаризации Европы
Возможное проведение французско-польских учений показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклериализации: «Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах, но, безусловно, это лишний раз, наверное, показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклериализации, с точки зрения ядерного оружия. Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на Европейском континенте».
О потенциальных кандидатах на пост генсека ООН
Россия очень хорошо оценивает деятельность директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, который выдвигается на пост генсека Организации Объединенных Наций, Москва знает также других кандидатов: «Что касается выборов: сейчас многие страны ведут достаточно напряженные консультации в связи с процессом выдвижения кандидатур. Пока у нас каких-то изменений в позиции нет, она последовательна. Мы знаем многих потенциальных кандидатов, и знаем с очень хорошей стороны господина Гросси».
РФ будет участвовать в консультациях по потенциальным кандидатам на пост генсека ООН: «Разумеется, мы будем в них принимать участие».