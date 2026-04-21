Российские войска заняли населенные пункты в ДНР и Харьковской области

Российские подразделения заняли населенные пункты Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР, сообщило Минобороны.

Источник: РБК

Ветеринарное — поселок рядом с российской границей в Дергачевском районе Харьковской области. Он находится в нескольких километрах к северо-западу от населенного пункта Казачья Лопань, где до прекращения железнодорожного сообщения проходили пограничную проверку поезда, следовавшие из России в сторону Харькова.

Гришино — село к северо-западу от Красноармейска (Покровска). Бои рядом с нм шли последние несколько месяцев. Через Гришино идет дорога на север к городу Доброполье.

Материал дополняется.

