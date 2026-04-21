МИД назвал дискриминацией ужесточение правил выдачи шенгена россиянам

Ужесточение правил выдачи шенгенской визы россиянам — дискриминация, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в беседе с «РИА Новости».
«Ужесточение является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку», — сказал замминистра, добавив, что жертвами подобных действий становятся обычные россияне.
По мнению Грушко, такое поведение Евросоюза дискредитирует организацию, как защитника прав и свобод человека.
В ноябре 2025 года Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам. В марте Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что «в сравнении с январем—мартом 2025 года выдача многократных виз сократилась на 99%».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.