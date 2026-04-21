Делегация латиноамериканских парламентариев прибудет в Беларусь 22 апреля

Визит организуется по приглашению Палаты представителей. Как ожидается, основной акцент на переговорах с руководством этой палаты белорусского парламента будет сделан на укреплении экономического партнерства. Речь пойдет о развитии торговых связей и реализации совместных инвестпроектов.
«Стороны рассмотрят приоритеты сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, промышленность, наука и технологии, а также культурные обмены», — отмечено в сообщении.
ПАРЛАТИНО — это региональная межпарламентская организация, которую основали в 1964 году. Сейчас в ней представлены 23 парламента стран, чье суммарное население превышает 660 млн человек. Белорусский парламент получил в этой организации статус постоянного наблюдателя еще в 2016 году.