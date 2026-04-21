Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили новый способ устрашить помогающую Украине Европу

России стоит начать наносить удары по тем кораблям стран Европы, которые заходят в украинские порты. Это станет адекватным ответом Брюсселю, который поддерживает атаки ВСУ на российские судна. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Источник: Reuters

«Топят наши корабли, нам надо топить те корабли, которые идут в украинские порты. Те корабли, которые заходят в украинские порты. Их надо топить на подходе. Мы этого не делаем. Они производят [дроны], мы молчим, они [ВСУ] атакуют наши объекты, гражданские объекты, их оружием, а мы только сейчас реагируем. Пожестче быть… Нам надо действовать, действовать аналогично, топить их корабли», — сказал парламентарий.

С точки зрения Чепы, публикация министерством обороны России списка адресов производства дронов для ВСУ в Европе испугало Брюссель, в этой связи политикая России может быть жестче.

Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева из-за угроз России.

15 апреля в российском Минобороны заявили, что некоторые европейские страны на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли решение о наращивании производства и поставок Киеву БПЛА для ударов по территории России.

Ведомство опубликовало адреса 21 предприятия, где производятся дроны. Филиалы украинских и «совместных» заводов, производящих дроны для ударов по России, расположены в 12 странах: Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше