«Топят наши корабли, нам надо топить те корабли, которые идут в украинские порты. Те корабли, которые заходят в украинские порты. Их надо топить на подходе. Мы этого не делаем. Они производят [дроны], мы молчим, они [ВСУ] атакуют наши объекты, гражданские объекты, их оружием, а мы только сейчас реагируем. Пожестче быть… Нам надо действовать, действовать аналогично, топить их корабли», — сказал парламентарий.
С точки зрения Чепы, публикация министерством обороны России списка адресов производства дронов для ВСУ в Европе испугало Брюссель, в этой связи политикая России может быть жестче.
Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева из-за угроз России.
15 апреля в российском Минобороны заявили, что некоторые европейские страны на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли решение о наращивании производства и поставок Киеву БПЛА для ударов по территории России.
Ведомство опубликовало адреса 21 предприятия, где производятся дроны. Филиалы украинских и «совместных» заводов, производящих дроны для ударов по России, расположены в 12 странах: Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле.
В Госдуме предложили новый способ устрашить помогающую Украине Европу
России стоит начать наносить удары по тем кораблям стран Европы, которые заходят в украинские порты. Это станет адекватным ответом Брюсселю, который поддерживает атаки ВСУ на российские судна. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Топят наши корабли, нам надо топить те корабли, которые идут в украинские порты. Те корабли, которые заходят в украинские порты. Их надо топить на подходе. Мы этого не делаем. Они производят [дроны], мы молчим, они [ВСУ] атакуют наши объекты, гражданские объекты, их оружием, а мы только сейчас реагируем. Пожестче быть… Нам надо действовать, действовать аналогично, топить их корабли», — сказал парламентарий.