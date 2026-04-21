В Госдуме предложили новый способ устрашить помогающую Украине Европу

«Топят наши корабли, нам надо топить те корабли, которые идут в украинские порты. Те корабли, которые заходят в украинские порты. Их надо топить на подходе. Мы этого не делаем. Они производят [дроны], мы молчим, они [ВСУ] атакуют наши объекты, гражданские объекты, их оружием, а мы только сейчас реагируем. Пожестче быть… Нам надо действовать, действовать аналогично, топить их корабли», — сказал парламентарий.



С точки зрения Чепы, публикация министерством обороны России списка адресов производства дронов для ВСУ в Европе испугало Брюссель, в этой связи политикая России может быть жестче.



Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева из-за угроз России.



15 апреля в российском Минобороны заявили, что некоторые европейские страны на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли решение о наращивании производства и поставок Киеву БПЛА для ударов по территории России.



Ведомство опубликовало адреса 21 предприятия, где производятся дроны. Филиалы украинских и «совместных» заводов, производящих дроны для ударов по России, расположены в 12 странах: Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле.