Reuters узнал о возможном участии Трампа в подписании мира с Ираном

Президент США Дональд Трамп может лично или в онлайн-формате присутствовать на подписании мирного соглашения с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Дела продвигаются вперед, и переговоры запланированы на завтра (22 апреля. — РБК)», — рассказал агентству источник.
Как сообщали The Wall Street Journal и Axios, обе страны согласились отправить свои делегации на переговоры в Пакистан.
Ранее, 17 апреля, американский сенатор Линдси Грэм сообщал, что президент США принимал участие в переговорах с Ираном по телефону. По его словам, во время разговора Трамп перешел на повышенные тона и сорвал голос.
Первый раунд переговоров между делегациями США и Ирана состоялся 11 апреля в Исламабаде и продлился почти сутки, 21 час. Американскую делегацию возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс, а Иран представляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИДа Аббас Арагчи. Стороны не смогли прийти к соглашению. Как указывал Axios, Вашингтон предложил Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. Такой срок не устроил Иран, и тот предложил ввести ограничения на пять лет.
21 апреля заканчивается двухнедельное перемирие, заключенное между США и Ираном.
10 апреля Трамп, комментируя переговоры, заявил, что публичная позиция Ирана отличается от переговорной: «Они прямо в лицо заявляют [нам], что избавляются от всего ядерного оружия, все уничтожено. А потом идут к прессе и говорят: “Нет, мы хотим обогащать уран”.
Американский лидер 20 апреля пообещал обрушить на Иран «множество бомб» после окончания режима прекращения огня, если Тегеран и Вашингтон не заключат сделку.
Иран согласился принять участие во втором переговорном раунде, хотя 19 апреля госагентство IRNA сообщало об отказе Тегерана. Axios писал, что задержка была связана с получением разрешения на переговоры от верховного лидера Исламской Республики Моджбаты Хаменеи.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.