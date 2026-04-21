Reuters узнал о возможном участии Трампа в подписании мира с Ираном

Первый раунд переговоров между делегациями США и Ирана состоялся 11 апреля в Исламабаде и продлился почти сутки, 21 час. Американскую делегацию возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс, а Иран представляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИДа Аббас Арагчи. Стороны не смогли прийти к соглашению. Как указывал Axios, Вашингтон предложил Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. Такой срок не устроил Иран, и тот предложил ввести ограничения на пять лет.