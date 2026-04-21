Песков назвал дестабилизирующими планы учений с ядерным оружием

По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков», в 2025 году у Парижа было 290 ядерных боеголовок. Из компонентов ядерной триады (наземный, морской и воздушный) Франция располагает двумя — морским (в его основе четыре стратегические подводные лодки типа Triomphant, загруженные ядерными баллистическими ракетами M51) и воздушным (в его основе истребители-бомбардировщики Rafale, доставляющие ядерные крылатые ракеты ASMPA).