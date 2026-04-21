Песков назвал дестабилизирующими планы учений с ядерным оружием

Необходимо выяснить детали возможных переговоров Франции и Польши о проведении совместных учений с применением ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нужно разобраться с деталями: о каком именно оружии идет речь, в каких странах», — отметил Песков.
По его словам, возможное обсуждение Францией и Польшей совместных учений по применению ядерного оружия лишний раз показывает устремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации региона.
«Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на европейском континенте», — заключил пресс-секретарь президента России.
Ранее Politico писало, что Париж и Варшава обсуждают проведение совместных учений в рамках вовлечения Польши во французскую систему ядерного сдерживания. Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что среди рассматриваемых вопросов между странами — обмен информацией и совместные учения. В свою очередь, польский премьер Дональд Туск отметил, что в современном мире европейским странам необходимы возможности ядерного сдерживания.
При этом еще в марте Эмманюэль Макрон выступил с заявлением о намерении предоставить Европе ядерный зонтик со стороны Франции. Им была предложена идея так называемого «передового ядерного сдерживания».
По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков», в 2025 году у Парижа было 290 ядерных боеголовок. Из компонентов ядерной триады (наземный, морской и воздушный) Франция располагает двумя — морским (в его основе четыре стратегические подводные лодки типа Triomphant, загруженные ядерными баллистическими ракетами M51) и воздушным (в его основе истребители-бомбардировщики Rafale, доставляющие ядерные крылатые ракеты ASMPA).
Замглавы МИД России Александр Грушко, в свою очередь, заявил, что российские военные при обновлении списка целей на случай серьезного конфликта «будут вынуждены» учитывать намерения Франции размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы.
