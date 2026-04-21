Экс-председатель «Яблока» Слабунова сообщила о своем задержании

Источник: РБК

Депутат Заксобрания Карелии, бывший председатель партии «Яблоко» (2015−2019) и член его политического комитета Эмилия Слабунова сообщила о своем задержании полицейскими. Такой пост опубликован в ее телеграм-канале.

«Сегодня в 8:00 утра на выходе из подъезда меня встречали три сотрудника полиции. Предложили проехать в отдел для дачи показаний по поводу некой публикации в моем телеграм-канале. Ознакомившись в отделе с доносом гражданина, вижу, что речь о фото, которого в моем канале нет. И этим все сказано. Нахожусь в отделе. Отсюда последуем в суд», — написала она.

Материал дополняется.