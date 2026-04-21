Глава Башкирии призвал серьезно относиться к атакам БПЛА

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства в ЦУРе напомнил муниципальным властям и кабинету министров о том, что к террористическим атакам БПЛА стоит относиться серьезно.
Наше министерство обороны и охрана предприятия эффективно отработали, но погиб водитель ведомственной пожарной охраны. Я давал поручения городу и предприятию. Надо проконтролировать, чтобы все выплаты и помощь семье была оказана.
Ранее Башинформ сообщал о том, что погибшего в результате атаки БПЛА на Стерлитамак проводили в последний путь родные, близкие и власти города. Сергею Громову было 65 лет.
