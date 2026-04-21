Глава Башкирии призвал серьезно относиться к атакам БПЛА

Радий Хабиров озвучил поручения в части помощи погибшему водителю пожарной охраны.

Источник: ЦУР РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства в ЦУРе напомнил муниципальным властям и кабинету министров о том, что к террористическим атакам БПЛА стоит относиться серьезно.

Наше министерство обороны и охрана предприятия эффективно отработали, но погиб водитель ведомственной пожарной охраны. Я давал поручения городу и предприятию. Надо проконтролировать, чтобы все выплаты и помощь семье была оказана.

сказал Радий Хабиров

Ранее Башинформ сообщал о том, что погибшего в результате атаки БПЛА на Стерлитамак проводили в последний путь родные, близкие и власти города. Сергею Громову было 65 лет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше