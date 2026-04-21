Правозащитницу Буракову заочно приговорили к восьми годам колонии

Суд признал виновной правозащитницу Анастасию Буракову (признана Минюстом России иностранным агентом) в уклонении от обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса), сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Буракову приговорили к совокупному сроку восемь лет и два месяца колонии общего режима, говорится в сообщении.
Ведомство информировало, что Буракову в 2024 году дважды привлекали к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Но, несмотря на решения суда, она продолжила публиковать материалы в одном из мессенджеров без специальной пометки.
В мае 2025 года суд в Москве приговорил Буракову к семи с половиной годам лишения свободы по статье о фейках о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса). Суд установил, что правозащитница в 2023 году разместила публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.
По данным Минюста, Буракова живет за границей. Ее включили в реестр иностранных агентов в декабре 2023 года. Такой же статус получил проект «Ковчег» (признан Минюстом России иностранным агентом), в котором состояла женщина. Организация оказывает помощь эмигрантам, уехавшим из России из-за военной операции на Украине.
