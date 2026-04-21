В Польше назвали миражом план продажи золотых резервов для усиления армии

Министр финансов Польши Анджей Доманьский назвал «миражом» план президента Кароля Навроцкого продать золотые резервы Центрального банка для финансирования армии, а не использовать дешевые кредиты ЕС, предназначенные для этой цели, передает Financial Times (FT).
По словам Доманьского, Варшава будет добиваться доступа к оборонному фонду Евросоюза в размере €150 млрд, несмотря на президентское вето, даже если это означает снижение «гибкости» при использовании кредитов для невоенных целей.
«Я отказываюсь принимать [идею] модернизации польской армии, основанную на миражах будущих прибылей Центрального банка, я отказываюсь», — сказал он в интервью FT.
FT отмечает, что в прошлом году Польша стала одним из крупнейших покупателей золота, завершив год с запасами около 550 тонн металла, что составляет более четверти от общего резерва страны. В январе глава ЦБ Польши Адам Глапинский установил новую цель — 700 тонн золота.
Спустя два месяца Глапинский встал на сторону Навроцкого в конфликте с премьер-министром Дональдом Туском по поводу SAFE. Навроцкий наложил вето на законопроект об этой программе, и Глапинский предложил продавать золото, а затем, возможно, выкупать его обратно. Однако Доманьский заявил, что любая прибыль от продажи резервов может быть нивелирована колебаниями курса, а Центральный банк и так в последнее время терпит убытки.
Программа SAFE — это инициатива ЕС общим объемом €150−200 млрд для укрепления обороны, где Польша является крупнейшим бенефициаром (ЕС одобрил выделение республики €43,7 млрд).
Туск выступает против плана использования золотого резерва, и его команда ведет переговоры с ЕК о направлении кредитов SAFE в существующий фонд польской армии, имеющий некоторые ограничения, но не требующий одобрения президента.
По словам Доманьского, его команда ведет переговоры насчет еще одного предложения о финансировании обороны под названием «многосторонний оборонный механизм» (MDM). Это предложение, как пишет FT, предусматривает выпуск долговых обязательств, обеспеченных гарантиями ее членов, и использование их для оборонных закупок.
В ноябре прошлого года заместитель министра обороны республики Цезарь Томчик заявил, что Польша планирует создать собственную систему защиты от беспилотников, не дожидаясь реализации инициативы ЕС «Стена дронов». Цель состоит в том, чтобы польские компании получили минимум половину контрактов.
