Силовики задержали гендиректора издательства «Эксмо»

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев задержан после обысков. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее об этом написал телеканал РЕН ТВ.
Источник РБК в книжной отрасли подтвердил факт обысков в издательстве.
Следствие подозревает генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева в причастности к распространению романов Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» (настоящее имя Сильвановой — Екатерина Дудко, Дудко и Малисова внесены в реестр иноагентов). В рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации он проходит в статусе подозреваемого, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Обыски могут быть связаны с производством и распространением издателем экстремистской книгопечатной продукции, сообщает телеканал со ссылкой на источники. Об этом же написал телеграм-канал Mash.
В пресс-службе «Эксмо» отказались от комментариев. РБК обратился за комментарием в СКР.
По данным РЕН ТВ, обыски идут по нескольким адресам по факту возбужденного уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК России, максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы).
РЕН ТВ утверждает, что менеджмент издательства разработал «схему по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних» (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что следственные действия в «Эксмо» проводятся в рамках дела, которое завели по статье о распространении ЛГБТ-литературы.
РБК направил запросы президенту «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову, Евгению Капьеву, главе департамента книгоиздания Минцифры Владимиру Григорьеву и в Российский книжный союз.
14 мая 2025 года «Эксмо» сообщило об изъятии «материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books». 51% акций Popcorn Books принадлежало этой компании. В тот же день стало известно о задержании директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина. Одновременно были задержаны около десяти человек. В их числе был один из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов, а также экс-директор по продажам Павел Иванов. Норовяткина позже отпустили со статусом свидетеля.
15 мая СК сообщил о возбуждении дела по ч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК России. По версии следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года трое сотрудников ООО «Индивидуум принт» издавали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ. Суммарно продано было 1 тыс. экземпляров книг, в том числе несовершеннолетним, утверждал СК. Фигурантов отправили под домашний арест. В январе 2026 года Popcorn Books объявило о прекращении работы.
