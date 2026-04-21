Медведев усомнился, что США вступятся за Европу в конфликте с Россией

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился, что США «впрягутся» за Европу в случае гипотетического конфликта с Россией.

Источник: © РИА Новости

Медведев в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, в котором рассуждает о том, сработает ли статья 5 Вашингтонского договора и вступятся ли США за Европу в случае гипотетического начала конфликта с Россией?

«Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет», — написал он.

Медведев уточняет, что дело отнюдь не в «критическом отношении Трампа к европейцам» и даже не в нынешнем конфликте с Ираном, на который уходят все силы США, Вашингтону просто не нужна Европа.

Сам вопрос о возможности конфликта Европы с Россией зампред Совбеза РФ называет непраздным, на фоне заявлений европейских лидеров, которые «разгоняют тему войны с нашей страной».

«Франция и Польша — как нынешние передовики милитаристской русофобии — даже начали подготовку к совместным ядерным учениям. Плюс производство БПЛА для Киева на территории ряда европейских стран внесло дополнительное напряжение в предгрозовую атмосферу на континенте», — добавил он.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше