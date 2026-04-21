Медведев усомнился, что США вступятся за Европу в конфликте с Россией

Медведев в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, в котором рассуждает о том, сработает ли статья 5 Вашингтонского договора и вступятся ли США за Европу в случае гипотетического начала конфликта с Россией?
«Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет», — написал он.
Медведев уточняет, что дело отнюдь не в «критическом отношении Трампа к европейцам» и даже не в нынешнем конфликте с Ираном, на который уходят все силы США, Вашингтону просто не нужна Европа.
Сам вопрос о возможности конфликта Европы с Россией зампред Совбеза РФ называет непраздным, на фоне заявлений европейских лидеров, которые «разгоняют тему войны с нашей страной».
«Франция и Польша — как нынешние передовики милитаристской русофобии — даже начали подготовку к совместным ядерным учениям. Плюс производство БПЛА для Киева на территории ряда европейских стран внесло дополнительное напряжение в предгрозовую атмосферу на континенте», — добавил он.