Валерий Сухих: «Комплексный подход к благоустройству позволяет преображать муниципалитеты Прикамья»

«Развитие территорий сегодня сложно представить без активного привлечения средств краевого и федерального бюджетов. Эффективное использование механизмов нацпроектов и конкурсных отборов напрямую влияет на качество жизни людей», — акцентировал спикер краевого Заксобрания Валерий Сухих, который также является председателем Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья.
Он назвал опыт Осы успешным примером того, как комплексный подход, о котором не раз говорил глава региона Дмитрий Махонин, и работа муниципальной команды способны преобразить территорию.
О самых знаковых и ярких проектах благоустройства, которые удалось реализовать в этом округе за последние годы, на заседании Совета рассказал глава муниципалитета Игорь Морозов. В частности, в Осе выполнили важные работы по берегоукреплению на набережной. В 2022 году стартовал проект по преображению Ярмарочной площади в центре города. Примечательно, что его инициаторами выступили учащиеся школы № 2: свои предложения они озвучили на Парламентском уроке, который проводил Валерий Сухих. Как результат — за четыре года в центре Осы обустроили каток, площадки для волейбола и фитнеса, трибуны и раздевалки для спортсменов. Также здесь появилась новая сцена и современное парковочное пространство.
Также в Осе за последние годы благоустроили историческую часть города, модернизировали пространство «Бухта Беринга», установили мемориалы, проложили новые тротуары и многое другое. В целом, на преображение общественных пространств за последние пять лет выделили почти 497 млн рублей. При этом большую часть средств удалось привлечь из регионального (213,6 млн рублей) и федерального (185,2 млн рублей) бюджетов.
Кстати, по этой теме на заседании Совета выступила министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Киселева. Она подробно рассказала о возможностях привлечения федеральных и региональных средств на реализацию проектов в муниципалитетах. Среди основных инструментов — участие территорий в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Так, за пять лет благодаря ему в крае удалось преобразить свыше 1,1 тыс. объектов. Каждый год в Прикамье на эти цели привлекается около 650 млн рублей, причем из регионального бюджета софинансируется только 28 млн. рублей.
В качестве других значимых источников привлечения средств Наталья Киселева назвали такие программы и мероприятия:
всероссийский конкурс лучших проектов: благодаря ему в Прикамье уже реализовано 16 проектов на сумму более 1,5 млрд рублей,
программа «Комфортный край»: направление «Наша улица» с объемом финансирования порядка 1,5 млрд рублей,
федеральный проект «Комплексное развитие сельских территорий»: позволил привлечь в регион более 680 млн рублей субсидий.
Еще один спикер Совета — главный архитектор Пермского края Елена Ермолина — доложила о том, что сегодня мастер-план выступает ключевым инструментом стратегического планирования развития территорий. На примере Перми, Березников и Соликамска она продемонстрировала, как мастер-план объединяет стратегии благоустройства, транспорта, ландшафта, смешанной застройки и сохранения наследия.
Участники Совета дали высокую оценку комплексному подходу в сфере благоустройства Осинского округа. Также они приняли ряд решений по итогам заседания. В частности, властям муниципалитетов Прикамья рекомендовали синхронизировать правила благоустройства с утвержденными дизайн-кодами территорий, рассмотреть возможность делегирования депутатов в составы градостроительных советов, а также активнее выявлять потребности жителей в благоустройстве. А правительству Пермского края предложили проводить конкурсный отбор мероприятий по направлению «Наша улица» не только на очередной финансовый год, но и плановый трехлетний период.
