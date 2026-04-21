Валерий Сухих: «Комплексный подход к благоустройству позволяет преображать муниципалитеты Прикамья»

О самых знаковых и ярких проектах благоустройства, которые удалось реализовать в этом округе за последние годы, на заседании Совета рассказал глава муниципалитета Игорь Морозов. В частности, в Осе выполнили важные работы по берегоукреплению на набережной. В 2022 году стартовал проект по преображению Ярмарочной площади в центре города. Примечательно, что его инициаторами выступили учащиеся школы № 2: свои предложения они озвучили на Парламентском уроке, который проводил Валерий Сухих. Как результат — за четыре года в центре Осы обустроили каток, площадки для волейбола и фитнеса, трибуны и раздевалки для спортсменов. Также здесь появилась новая сцена и современное парковочное пространство.