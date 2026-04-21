В Германии предложили поднять максимальный возраст для резервистов до 70 лет

«Мы должны поднять максимальный возраст для резервистов с 65 до 70 лет. Люди дольше сохраняют физическую форму. Мы не должны растрачивать людские ресурсы с жизненным и профессиональным опытом», — сказал Эрнст в интервью редакционному объединению RND. Он отметил, что в Германии регулярно говорят о том, что молодежь неохотно идет на военную службу, поэтому, по его мнению, необходимо «решать проблему с другого конца возрастной пирамиды».
Эрнст также предложил изменить правила призыва резервистов на учения. Согласно действующим правилам, для участия резервиста в учениях необходимы как его согласие, так и одобрение его работодателя. По мнению Эрнста, работодатели не должны иметь такого права. «Самих же резервистов мы принуждать не будем», — добавил он.
Правительство Германии рассчитывает, что к 2035 году в стране будет насчитываться 200 тыс. резервистов в дополнение к 260 тыс. активных служащих. Число резервистов на данный момент оценивается минимум в 60 тыс. человек, пишет агентство.