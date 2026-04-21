Татьяна Голикова вручила Ильсуру Метшину премию «Служение»

«Для меня большая честь получить эту премию от имени нашей столицы и многонационального Татарстана. Спасибо всем, я разделяю эту награду с моими коллегами. Сегодня — День муниципального служащего, наш профессиональный праздник. Помню, как в возрасте 28 лет я зашел в кабинет первого Президента республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Он давал мне напутствие перед отправлением на работу в мой родной город — Нижнекамск. Тогда он сказал: “Самое главное в нашей работе — это межнациональное согласие и межнациональный мир. Пожалуйста, береги его! Пусть для всех наций и народностей твой родной город станут родным домом”. За восемь лет работы в Нижнекамске и 21 год на посту мэра Казани я, под руководством Раиса Республики, делаю все, чтобы Казань была родным домом для всех наций и национальностей. Для нас это самое большое достояние!» — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.