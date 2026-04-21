Татьяна Голикова вручила Ильсуру Метшину премию «Служение»

Ильсур Метшин с проектом «Казань. Единство в многообразии» стал победителем Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награду мэру столицы Татарстана вручила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России». Проект из Казани рассматривался в номинации «Единство народов России — сила страны», ставшей главной в этом году в рамках объявленного в России Года единства народов.
Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, вручая награду Ильсуру Метшину, отметила, что сила нашей страны — в сплоченности и взаимном уважении друг к другу. «Сегодня местное самоуправление — это место, где рождается единство: через дела, через праздники, через заботу о будущем, через борьбу с врагом. Эта гармония является главной миссией муниципалитетов и залогом величия нашей страны», — сказала Татьяна Голикова.
Проект «Казань. Единство в многообразии» представляет собой комплексную инициативу, которая успешно реализуется в городе на протяжении нескольких лет. В его основе лежит системная работа по сохранению культурного наследия, укреплению межнационального согласия и популяризации языков народов, проживающих в Татарстане. Сегодня в в столице Татарстана проживают представители 115 национальностей.
Принимая награду, мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что межнациональное согласие является главным достоянием города.
«Для меня большая честь получить эту премию от имени нашей столицы и многонационального Татарстана. Спасибо всем, я разделяю эту награду с моими коллегами. Сегодня — День муниципального служащего, наш профессиональный праздник. Помню, как в возрасте 28 лет я зашел в кабинет первого Президента республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Он давал мне напутствие перед отправлением на работу в мой родной город — Нижнекамск. Тогда он сказал: “Самое главное в нашей работе — это межнациональное согласие и межнациональный мир. Пожалуйста, береги его! Пусть для всех наций и народностей твой родной город станут родным домом”. За восемь лет работы в Нижнекамске и 21 год на посту мэра Казани я, под руководством Раиса Республики, делаю все, чтобы Казань была родным домом для всех наций и национальностей. Для нас это самое большое достояние!» — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.
Проект «Казань. Единство в многообразии» реализуется в столице РТ несколько лет и воплощается в различных национальный проектах. Так, проект «Древо жизни» знакомит жителей и гостей города с традициями и обычаями народов Поволжья, а фестиваль «Итиль» является современной площадкой для творческого диалога между музыкантами, дизайнерами, вокалистами и театральными деятелями из разных регионов.
Одним из самых ярких событий года стало театрализованное представление на балконах мэрии «Голоса Казани», которое уже пятый год подряд собирает тысячи зрителей. Здесь звучат произведения как классиков, так и современных авторов на русском и татарском языках.
Летом на набережной озера Кабан проходит проект «Хәрәкәттә — бәрәкәт» («В движении — жизнь»), где все желающие осваивают азы татарского народного танца под руководством профессиональных хореографов. Вечерние народные игры и живая музыка создают особую атмосферу праздника.
Особое место занимает детская театральная студия «Апуш», где занятия ведутся на татарском языке и создается языковая среда, в которой дети легко и естественно осваивают родной язык. Популярностью пользуется и обучающий мультсериал «Әминә», благодаря которому ребята с интересом учат новые слова и песни на татарском языке. А в проекте «Гәүһәр» профессиональные артисты учат школьников игре на народных инструментах и основам национальной хореографии.
Вместе с мэром Казани в представленной номинации были объявлены 10 финалистов. Второе место занял проект «Дружба народов Левашинской земли», лидером которого выступал первый заместитель главы Администрации муниципального района «Левашинский район» Республики Дагестан Абдусалам Дибиров. Третьего места удостоен проект «Муниципальный центр межнационального и межконфессионального согласия “ЗОВ ЗЕМЛИ” под руководством главы муниципального образования “Георгиевский” Виталия Жолдасова.
Всероссийская муниципальная премия «Служение» — это ежегодная награда для представителей муниципального сообщества России. На ней традиционно в честь Дня местного самоуправления отмечают госслужащих, которые внесли существенный вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
В этом году на премию «Служение» поступило свыше 63 тыс. заявок — в 1,5 раза больше, чем в прошлом году — от глав муниципалитетов, муниципальных служащих, сотрудников администраций и муниципальных организаций, местных депутатов, сотрудников советов муниципальных образований и других представители местного самоуправления.
Отбор лучших проектов проходил по 11 номинациям: «Единство народов России — сила страны», «Развитие территории — благополучие жителей», «Развитие территории — благополучие жителей», «Укрепляем партнерство — расширяем возможности», «Инициатива каждого — общий успех», «С передовой СВО в муниципалитет», «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета», «Великое наследие для будущих поколений», «Благополучие семьи — приоритет государства», «Молодой современный управленец на службе страны» и «Мужество и героизм на благо служения Родине».
После рассмотрения заявок в шорт-лист отобрали 110 лучших инициатив — по 10 проектов в каждой номинации. После чего народным голосованием были определены лучшие 40 участников, которые сегодня стали победителями и лауреатами премии.
Мэр Казани Ильсур Метшин находится в рабочей поездке в Москве на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России». В рамках него градоначальник представил опыт международной дипломатии столицы РТ на панельной дискуссии «Муниципальная дипломатия в условиях глобальных изменений миропорядка», подписал соглашение об установлении побратимских отношений между Казанью и Бишкеком, а также вместе с коллегами из Минска и Бишкека посетил ситуационный центр Москвы и музей «ЗИЛАРТ».