Стала известна причина обысков в «Эксмо»

Следствие подозревает генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева в причастности к распространению романов Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» (настоящее имя Сильвановой — Екатерина Дудко, Дудко и Малисова внесены в реестр иноагентов). В рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации он проходит в статусе подозреваемого, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Следственные действия в издательстве «Эксмо» проходят по делу о распространении ЛГБТ-литературы, подтверждает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).
Президент и контролирующий акционер издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков подтвердил Радио РБК факт того, что гендиректор издательства «Эксмо» и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в СК в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn Books), возбужденного в мае 2025 года.
«В офисе издательства следственные действия не проводились. Дополнительной информацией не обладаем», — уточнил Новиков.
Роман «Лето в пионерском галстуке» по итогам первой половины 2022 года стал самым продаваемым в денежном выражении произведением в сегменте художественной литературы (более 49,8 млн руб.). Его издателем была Popcorn Books. Этот роман заподозрили в ЛГБТ-пропаганде среди молодежи, несмотря на его маркировку 18+. Летом 2023 года группа «Эксмо» купила 51% Popcorn Books.
В мае 2025-го в «Эксмо» рассказали об изъятии «материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books» из-за уголовного дела, связанного с пропагандой ЛГБТ. По версии следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года трое сотрудников ООО «Индивидуум принт» занимались изданием и продажей книг, пропагандирующих ЛГБТ. По утверждению СК, всего было продано 1 тыс. экземпляров книг, в том числе несовершеннолетним. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1, 2, 3 ст. 282.2 Уголовного кодекса (организация деятельности экстремистской организации). Фигурантов дела отправили под домашний арест, а в январе 2026 года Popcorn Books объявило о прекращении работы.
