«Выходим, чистим, убираем»: Радий Хабиров анонсировал субботник 25 апреля

Глава республики также поручил информировать население.

Источник: Башинформ

На оперативном совещании правительства 21 апреля Радий Хабиров заслушал доклад заместителя руководителя администрации Главы РБ — начальника Контрольного управления Александра Линкевича по уборке территорий после зимы. В целом докладчик положительно оценил работу муниципалитетов.

— Во всех муниципалитетах уборка проводилась, но заняться еще есть чем. В основном это уборка дорожного смёта, прошлогодней листвы в парках. Также особое внимание нужно обратить на территории вокруг мусорных площадок. Все, что за зиму скопилось, все остается на виду, — сообщил Александр Линкевич.

Глава Башкирии поручил продолжить работу.

— Нет предела совершенству. Давайте, докачивайте всю эту историю. 25 апреля просьба организовать очередной масштабный республиканский субботник, информировать население. Пожалуйста, коллеги, выходим, чистим убираем, чтобы все чисто у нас было, — дал указания Радий Хабиров.

Ранее Глава Башкирии раскритиковал работу Спецавтохозяйства Уфы.