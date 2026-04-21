Мадьяр пригрозил уволить президента Венгрии в случае отказа от отставки

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр выдвинул ультиматум президенту страны Тамашу Шуйоку и другим высшим должностным лицам, назначенным при предыдущем правительстве. Если они добровольно не покинут свои посты до 31 мая, их отстранят принудительно, заявил Мадьяр.
«До 31 мая марионетки Орбана могут добровольно уйти со своих постов. Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности», — написал будущий премьер в соцсети X.
В число чиновников, которых Мадьяр требует отправить в отставку, вошли президент Венгрии Тамаш Шуйок, президент Верховного суда, президент Национального управления судебной властью, президент Конституционного суда и генеральный прокурор.
Мадьяр еще на встрече 15 апреля в президентском дворце Шандор призвал Шуйока уйти в отставку, заявив, что тот «недостоин олицетворять единство венгерской нации и непригоден быть стражем законности, а также моральным ориентиром». Президент тогда, по словам Мадьяра, «загадочно» пообещал обдумать эти аргументы.
Партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах 12 апреля, набрав 141 место из 199 в парламенте, что дало ей конституционное большинство в две трети голосов. Виктор Орбан признал поражение и объявил об отставке после 16 лет правления.
