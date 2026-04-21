Упорные бои в Константиновке ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Если темп наступления ВС России сохранится, Константиновка будет превращаться из опорного пункта в очередной разрезанный узел, где каждый новый участок обороны держится все меньше.
Считает военкор Александр Коц.
Идет методичное выдавливание ВСУ из города и его окраин, с разрезанием обороны на отдельные очаги. На востоке города продолжаются тяжелые бои за разрушенный частный сектор. В южной части штурмовые группы выбивают вэсэушников из тех мест, на которые противник имел серьезные виды, как оборонительного узла. Подвоз боеприпасов, ротация и эвакуация у ВСУ идут с большими потерями, а без устойчивой логистики любая оборона начинает трещать по швам.
«Противника здесь не просто теснят — его лишают возможности нормально держать фронт», — подчеркивает Александр Коц.
Об этом сообщил ТГ-канал Александра Коца.
