Токаев наградил президента Монголии высшей госнаградой Казахстана

«Ваша деятельность во главе правительства способствовала расширению экономического сотрудничества между нашими странами. Ныне, будучи президентом, вы придали новый импульс этой работе. Благодаря совместным усилиям мы вывели казахско-монгольское взаимодействие на уровень стратегического партнерства. Несомненно, достигнутые сегодня договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению нашей дружбы. В нынешнее нестабильное время сближение наших государств приобретает особенно важное значение и отвечает интересам обеих сторон. Вы внесли значительный вклад в упрочение двусторонних связей. Поэтому мною принято решение вручить вам высшую государственную награду Республики Казахстан — орден “Алтын Қыран”. Это знак особого уважения казахского народа к вам и всему братскому народу Монголии. Путь крепнут узы дружбы между нашими странами», — заявил глава государства.