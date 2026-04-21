Токаев наградил президента Монголии высшей госнаградой Казахстана

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что вручение высшей государственной награды президенту Монголии в ходе исторического визита в нашу страну отражает глубокое уважение к нему со стороны казахского народа.
«Мы знаем и уважаем вас как мудрого, компетентного и опытного политика. В Казахстане высоко ценят ваш самоотверженный труд во благо процветания Монголии. Под вашим дальновидным руководством страна стремительно развивается, достигнув впечатляющих успехов. По вашей инициативе реализуются инновационные проекты в различных сферах. Национальная экономика демонстрирует устойчивый рост, повысилось благосостояние народа, упрочился международный авторитет страны. Уверен, что под вашим руководством монгольский народ продолжит поступательное движение по пути прогресса», — сказал президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что между странами установлены отношения, основанные на узах истинной дружбы и взаимного уважения.
«Ваша деятельность во главе правительства способствовала расширению экономического сотрудничества между нашими странами. Ныне, будучи президентом, вы придали новый импульс этой работе. Благодаря совместным усилиям мы вывели казахско-монгольское взаимодействие на уровень стратегического партнерства. Несомненно, достигнутые сегодня договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению нашей дружбы. В нынешнее нестабильное время сближение наших государств приобретает особенно важное значение и отвечает интересам обеих сторон. Вы внесли значительный вклад в упрочение двусторонних связей. Поэтому мною принято решение вручить вам высшую государственную награду Республики Казахстан — орден “Алтын Қыран”. Это знак особого уважения казахского народа к вам и всему братскому народу Монголии. Путь крепнут узы дружбы между нашими странами», — заявил глава государства.
Ухнаагийн Хурэлсух поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за высокую награду и выразил готовность приложить все усилия для дальнейшего развития дружественных отношений с Казахстаном.
Напомним, сегодня в Акорде состоялась торжественная встреча президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, который прибыл с государственным визитом.