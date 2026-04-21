В Туапсе спасатели закрыли пленкой окна, выбитые во время атак БПЛА

За 21 апреля спасатели закрыли пленкой 111 выбитых окон — это 80% от всех поврежденных. Мера временная, до полноценной замены стеклопакетов, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
По его словам, пять комиссионных групп продолжают осмотр пострадавших зданий. После атак, произошедших в ночь на 16 и 20 апреля, осмотрено всего 64 помещения.
Начальные классы школы № 6 временно перевели в основное здание на улице Ленина. Людей, полностью утративших жилье, разместили в гостиницах. Глава округа поручил проверить нужды населения и организовать питание.
В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре в морском порту. В результате налета дронов погиб мужчина, еще один человек пострадал.
Обломки дронов также повредили остекление нескольких зданий, в том числе в школе, детском саду, многоквартирном доме, музее и церкви.
