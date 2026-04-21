В Госдуме раскрыли последствия получения Киевом €90 млрд от ЕС

После того как Украина получит кредит в размере 90 млрд евро от Евросоюза, ее суверенитет окажется под вопросом — Киев попадет в зависимость от Брюсселя и будет вынужден выполнять его распоряжения. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Заем в размере 90 млрд евро обещают выдать Украине с 2025 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что важное решение по кредиту для украинцев будет принято 22 апреля.

Светлана Журова подчеркнула, что получатель кредита должен внимательно ознакомиться с его условиями, чтобы понять, какие обременения лягут на Киев и на что конкретно должны быть израсходованы средства.

Собеседница «Ленты.ру» уточнила, что если полученные от Евросоюза деньги будут направлены на социальные нужды, решение социальных проблем простых украинцев, создание рабочих мест, которые будут способствовать пополнению бюджета страны, чтобы было на что гасить кредит, то эти траты будут оправданы.

Депутат подчеркнула, что если цель кредита — приобретение оружия у европейских производителей, то в этом случае Киев лишится независимости.

«Разумный человек сразу понимает, что это попытка загнать в кабалу Украину. Это же кредит. Это же не просто так дали денег», — резюмировала Журова.

Ранее выделение кредита Украине блокировала Венгрия. После прошедших в стране парламентских выборов новый премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что снимет венгерское вето с решения ЕС о выделении займа Киеву, но при условии, что украинские власти возобновят работу нефтепровода «Дружба», по которому Будапешт получает российские ресурсы.

