В Госдуме раскрыли последствия получения Киевом €90 млрд от ЕС

Заем в размере 90 млрд евро обещают выдать Украине с 2025 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что важное решение по кредиту для украинцев будет принято 22 апреля.
Светлана Журова подчеркнула, что получатель кредита должен внимательно ознакомиться с его условиями, чтобы понять, какие обременения лягут на Киев и на что конкретно должны быть израсходованы средства.
Депутат подчеркнула, что если цель кредита — приобретение оружия у европейских производителей, то в этом случае Киев лишится независимости.
«Разумный человек сразу понимает, что это попытка загнать в кабалу Украину. Это же кредит. Это же не просто так дали денег», — резюмировала Журова.
Ранее выделение кредита Украине блокировала Венгрия. После прошедших в стране парламентских выборов новый премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что снимет венгерское вето с решения ЕС о выделении займа Киеву, но при условии, что украинские власти возобновят работу нефтепровода «Дружба», по которому Будапешт получает российские ресурсы.