КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Многие, наблюдая за ходом боевых действий в Донбассе и Новороссии, поспешили похоронить бронетехнику как эффективный вид современного вооружения.
Действительно, господство ударных дронов в малом небе порой делает крайне рискованным использование танков и бронетранспортеров. Но тактика боя в российской армии не стоит на месте, и хотя пока говорить о нахождении противоядия против БПЛА рано, но при наступлении без тяжелой боевой техники все же не обойтись.
Это подтверждают и новости с фронтов СВО. Так за выходные ВС РФ провели четыре локальные операции с применением бронированной техники. Российское командование намерено дозированно применять защищённую средствами РЭБ броню в ходе наземных атак. В целом обстановка на фронте характеризуется усилением деятельности ВКС после некоторого затишья, а также активизацией расчётов «Рубикона».
18 и 19 апреля замечено оживление боевых действий возле Мирполья — Запсёлья Сумской области, где наши бойцы уверенно владеют инициативой. В эти же дни российские войска провели две атаки с привлечением взводной тактической группы к северо-востоку от Константиновки в ДНР. Личный состав 70-й МСД 18-й ОА ЮВО силами одного танка, пяти БМП, 10 мотоциклов и нескольких квадроциклов продвинулись к западу от Часова Яра.
При подготовке любого мало-мальски значимого наступления без механизированных прорывов обороны не обойтись, а вот как такую тактику малых механизированных групп применять — это уже вопрос военного искусства конкретных командиров.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
