Медведев усомнился в готовности США поддержать Европу в случае конфликта

Источник: РБК

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в готовности США вступиться за европейские страны в случае конфликта с Россией. Об этом он заявил в телеграм-канале.

«Сработает ли ст. 5 Вашингтонского договора и вступятся ли Штаты за Европу в случае начала конфликта с Россией?» — задался вопросом Медведев.

По его мнению, Вашингтон не заинтересован в защите Европы и не будет активно вмешиваться в гипотетическое противостояние. Медведев считает, что европейские страны переоценивают поддержку США, несмотря на усиливающуюся милитаризацию и обсуждение новых оборонных инициатив.

Он также указал на внутренние проблемы США и ЕС, подчеркнув, что европейским государствам следует самостоятельно оценивать свои военные возможности без расчета на американскую помощь.

После начала войны США с Ираном американский президент Дональд Трамп начал привлекать в союзники европейские страны, но столкнулся с отказами. В начале апреля Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана.

17 апреля министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что не сомневается в готовности США защитить страну в случае возможного нападения России и не верит в крушение НАТО. В тот же день бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны — члены НАТО сделать все возможное, чтобы США были их союзниками в будущем.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не собирается нападать на Европу, но даст «полноценный военный ответ» в случае нападения с обратной стороны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше