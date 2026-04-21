Угрозы США Ирану и возобновление работы генконсульства РФ в Бенгази. Заявления Лаврова

ТАСС собрал ключевые заявления главы МИД.
Переговоры Ирана и США
Россия видит «угрозы, заверения» в переговорах США по урегулированию с Ираном, но фактов пока нет: «Опыт учит опираться на факты. А фактов мы пока не видим. Мы видим угрозы, видим обещания, заверения, что если вы сделаете так, то будете процветать. И мы видим позицию Ирана, который абсолютно обоснованно говорит, что они уже оказывались в ловушке ложных обещаний, включая ту самую Всеобъемлющую программу действий по урегулированию ядерной программы Ирана».
Россия будет анализировать ситуацию вокруг переговоров США и Ирана в Исламабаде, в этом вопросе все может сильно меняться: «Наше отношение к переговорам, которые сейчас вроде бы могут возобновиться в Исламабаде, оно аналитическое. Мы будем анализировать то, что происходит, хотя происходит все мгновенно, за сутки ситуация может поменяться десять раз диаметрально».
Успехом на переговорах Ирана и США могло бы стать приближение к договоренностям 2015 года: «Если по итогам нынешних усилий переговорщиков, которые мы поддерживаем, иранских и американских переговорщиков, удастся вырулить на что-то приближенное к той самой договоренности 2015 года, я думаю, это будет уже большим успехом».
Ближневосточный конфликт
Российская сторона ожидает положительных новостей по урегулированию ситуации вокруг Ирана: «И Россия, и Ливия выступают за скорейшее прекращение любых рецидивов применения силы, за налаживание устойчивого политико-дипломатического процесса».
Россия рассчитывает на возобновление дипломатических усилий на ближневосточном направлении: «Надеемся, что сведения, которые буквально в эти минуты поступают, будут положительными с точки зрения возобновления дипломатических усилий, потому что только так можно урегулировать имеющиеся разногласия при обеспечении интересов всех, подчеркну это, без исключения государств региона, включая дружественные нам арабские страны Залива».
Российская сторона вновь подтверждает готовность способствовать нормализации отношений между арабскими монархиями Залива и Ираном: «Считаем, что последние события нападения на Исламскую Республику и то, как пострадали от этих событий арабские прибрежные государства, все это диктует актуальность и даже срочность дополнительных усилий в направлении нормализации отношений прибрежных государств Залива».
Украинское урегулирование
Москва надеется, что договоренности, достигнутые в ходе российско-американского саммита на Аляске, будут воплощены в жизнь: «Мы научены горьким опытом, но по-прежнему сохраняем оптимизм».
Российско-ливийские отношения
Ливийские силы заинтересованы в участии России в урегулировании внутриполитического кризиса: «И, мне кажется, ливийские стороны заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала свое участие».
Российско-ливийская межправительственная комиссия возобновит работу и будет содействовать возвращению или приходу компаний РФ в экономику Ливии: «Мы будем изыскивать возможности для содействия нашим компаниям в возвращении или в приходе заново в ливийскую экономику через механизм межправительственной комиссии, которая возобновит свою работу. Сегодня мы об этом договорились. Это один из конкретных результатов визита наших друзей».
Российское генеральное консульство в Бенгази должно «в самое ближайшее время» возобновить свою работу.