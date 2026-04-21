Путин: выборы в сентябре 2026 года пройдут в непростых условиях

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Осенью 2026 года состоятся выборы депутатов Госдумы, впервые в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. Выборы пройдут в непростых условиях, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: AP 2024

«Хочу напомнить, что осенью состоятся выборы депутатов Государственной думы, впервые в них примут участие жители наших четырех исторических, воссоединенных с Россией регионов. Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях», — сказал глава государства на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проходит на площадке Live Арена.