У мэрии Самары опять заберут полномочия в сфере наружной рекламы

Министерство имущественных отношений Самарской области представило на общественные обсуждения поправки в закон, который регулирует перераспределении полномочий в сферах градостроительной деятельности и рекламы между органами местного самоуправления и региональным правительством. Судя по документу, у мэрии будет еще меньше работы.

Как указано в пояснительной записке, законопроект предусматривает продление срока полномочий органов государственной власти Самарской области в сфере рекламы на неограниченный срок. Также предлагается внести в список этих полномочий утверждение и корректировку схемы размещения рекламных конструкций, определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке (в том числе требований к внешнему виду) на территории Самары.

«Данная правовая конструкция позволит обеспечить выстраивание единой политики в сфере размещения наружной рекламы, обеспечив при этом сохранение действующей системы управления», — объясняют в минимущества.

Сбор замечаний и предложений по законопроекту принимают до 27 апреля 2026 включительно по адресам: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20 (почтовый адрес министерства) и dio@samregion.ru (адрес электронной почты министерства).

Жесткое регулирование рынка наружной рекламы в Самарской области началось более 10 лет из-за обилия незаконных конструкций, особенно — в столице региона. В 2014 году соответствующие полномочия получило министерство имущественных отношений региона. Для городов и сельских районов разработали схемы размещения рекламных конструкций, которые определяют разрешенные места для их установки и типы. Для монтажа таких объектов предприниматели должны получить разрешение. Незаконно установленные конструкции сносят.

В 2015 году Самаре вернули полномочия в сфере размещения наружной рекламы. Объяснялось это необходимостью повысить эффективность работы. Теперь вновь запускается обратный механизм.

Добавим, что мэрию Самары, как и другие муниципалитеты, ранее лишили полномочий в области градостроительной политики. Произошло это в рамках реформы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Теперь эту сферу регулирует профильное министерство правительства региона.

Также глава региона высказывался о возможности лишения Самары полномочий по управлению финансами.