У мэрии Самары опять заберут полномочия в сфере наружной рекламы

Как указано в пояснительной записке, законопроект предусматривает продление срока полномочий органов государственной власти Самарской области в сфере рекламы на неограниченный срок. Также предлагается внести в список этих полномочий утверждение и корректировку схемы размещения рекламных конструкций, определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке (в том числе требований к внешнему виду) на территории Самары.
«Данная правовая конструкция позволит обеспечить выстраивание единой политики в сфере размещения наружной рекламы, обеспечив при этом сохранение действующей системы управления», — объясняют в минимущества.
Сбор замечаний и предложений по законопроекту принимают до 27 апреля 2026 включительно по адресам: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20 (почтовый адрес министерства) и dio@samregion.ru (адрес электронной почты министерства).
Жесткое регулирование рынка наружной рекламы в Самарской области началось более 10 лет из-за обилия незаконных конструкций, особенно — в столице региона. В 2014 году соответствующие полномочия получило министерство имущественных отношений региона. Для городов и сельских районов разработали схемы размещения рекламных конструкций, которые определяют разрешенные места для их установки и типы. Для монтажа таких объектов предприниматели должны получить разрешение. Незаконно установленные конструкции сносят.
В 2015 году Самаре вернули полномочия в сфере размещения наружной рекламы. Объяснялось это необходимостью повысить эффективность работы. Теперь вновь запускается обратный механизм.
Добавим, что мэрию Самары, как и другие муниципалитеты, ранее лишили полномочий в области градостроительной политики. Произошло это в рамках реформы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Теперь эту сферу регулирует профильное министерство правительства региона.
Также глава региона высказывался о возможности лишения Самары полномочий по управлению финансами.