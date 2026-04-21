У волгоградцев больше не будет мессенджера МАХ

Волгоградцы больше не смогут скачивать приложение МАХ — компания «Коммуникационная платформа» отказалась от латинского написания. Теперь мессенджер называется «Макс». Именно под таким названием его предлагают в приложении RuStore.
Национальный мессенджер был разработан в 2025 году холдингом VK. В настоящее время он включен в список приложений, которые предустанавливаются на все мобильные устройства в России. Работа аналогичных иностранных мессенджеров при этом ограничивается Роскомнадзором.
На первом этапе МАХ подвергался критики, в частности, волгоградцам о «косяках» мессенджера рассказывал член региональной общественной палаты Сергей Жуков. Однако затем развернулась активная рекламная кампания. Так, в роли амбассадора MAX выступила Яна Рудковская, супруга уроженца Волгограда фигуриста Евгения Плющенко.
По данным, размещенным в открытом доступе, на 10 марта число пользователей, зарегистрированных в мессенджере, составило 100 тысяч человек.
Ранее волгоградцы заявили о работе Telegram без сторонних сервисов.