Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У волгоградцев больше не будет мессенджера МАХ

Компания «Коммуникационная платформа» отказалась от латинского написания.

Волгоградцы больше не смогут скачивать приложение МАХ — компания «Коммуникационная платформа» отказалась от латинского написания. Теперь мессенджер называется «Макс». Именно под таким названием его предлагают в приложении RuStore.

Национальный мессенджер был разработан в 2025 году холдингом VK. В настоящее время он включен в список приложений, которые предустанавливаются на все мобильные устройства в России. Работа аналогичных иностранных мессенджеров при этом ограничивается Роскомнадзором.

На первом этапе МАХ подвергался критики, в частности, волгоградцам о «косяках» мессенджера рассказывал член региональной общественной палаты Сергей Жуков. Однако затем развернулась активная рекламная кампания. Так, в роли амбассадора MAX выступила Яна Рудковская, супруга уроженца Волгограда фигуриста Евгения Плющенко.

По данным, размещенным в открытом доступе, на 10 марта число пользователей, зарегистрированных в мессенджере, составило 100 тысяч человек.

Ранее волгоградцы заявили о работе Telegram без сторонних сервисов.