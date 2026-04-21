Глава ЕК призвала не допустить влияния России, Турции и Китая на Европу

Европа должна полностью переосмыслить себя. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на мероприятии по случаю 80-летия газеты Die Zeit, пишет издание.
По словам фон дер Ляйен, она поддерживает дальнейшее расширение ЕС. «Мы должны добиться завершения формирования европейского континента, чтобы он не находился под влиянием России, Турции или Китая. Мы должны мыслить шире и более геополитически», — заявила глава Еврокомиссии, отвечая на вопросы читателей Die Zeit.
Она сообщила, что конкурентоспособность ЕС «до сих пор основывалась на дешевой энергии из России, дешевой рабочей силе из Китая и дешевой обороне из Америки». «С этим покончено. Нам необходимо полностью перестроиться. Мы должны сами отстаивать безопасность нашего континента. Мы должны стать более независимыми», — сказала фон дер Ляйен.
По её мнению, ЕС необходимо отказаться от принципа единогласия при принятии решений, и особенно это касается внешней политики. «Не в Европейском совете, а в Совете министров иностранных дел мы должны перейти к голосованию большинством», — заявила фон дер Ляйен.
Она также считает ошибочным отказ ЕС от ядерной энергетики. «Нам нужна ядерная энергия, которую мы сможем использовать, когда возобновляемых источников энергии не хватает. Поэтапный отказ от ядерной энергии был ошибкой. Мы должны быть осторожны, чтобы не оказаться отрезанными от инноваций», — сказала глава ЕК.
Ранее Bloomberg сообщило, что Евросоюз проведет учения по отработке механизма взаимопомощи в случае нападения на одно из государств — членов союза, позволяющие действовать без участия США. Согласно изданию, инициатива обсуждается на фоне напряженности в отношениях ЕС с США и дискуссий о роли Вашингтона в европейской безопасности.
Согласно FT, Франция и Германия выступают за участие Украины в заседаниях ЕС, но без предоставления ей права голоса, до тех пор, пока она не станет полноправным членом объединения.
