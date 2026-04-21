Глава ЕК призвала не допустить влияния России, Турции и Китая на Европу

Она сообщила, что конкурентоспособность ЕС «до сих пор основывалась на дешевой энергии из России, дешевой рабочей силе из Китая и дешевой обороне из Америки». «С этим покончено. Нам необходимо полностью перестроиться. Мы должны сами отстаивать безопасность нашего континента. Мы должны стать более независимыми», — сказала фон дер Ляйен.