Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова поддержала Боню в конфликте с Соловьевым

Она выразила свое несогласие с резкими высказываниями телеведущего в адрес Бони.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор Новосибирской филармонии и бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поддержала блогера Викторию Боню в конфликте с телеведущим Владимиром Соловьевым. Свою позицию она озвучила на своей странице в социальной сети.

— Я считаю это оскорбительным по отношению к женщинам. Я считаю, что так нельзя обращаться. Мне бы хотелось, чтобы в будущем мужчины вырастали не на примере такого хамства. Поэтому хочу сказать большое спасибо Виктории Боне, которая подняла эту тему. Мы должны расти в уважении к матерям, будущим матерям и нашим семьям.

Напомним, что ранее Владимир Соловьев позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Виктории Бони. По оценке юриста Ярослава Остапенко, за это блогер может взыскать с телеведущего до 100 тысяч рублей.