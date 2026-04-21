Эксперты из США указали на признаки раскола в команде Трампа

Из-за военной операции США в Иране и конфликта Белого дома с папой римским в команде президента Дональда Трампа усиливаются разногласия. Одну из групп, которые формируют раскол, может возглавлять вице-президент Джей Ди Вэнс, пишут «Известия».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Главный редактор политического журнала Covert Action Джереми Кузмаров обращает внимание, что Вэнс изначально выступал против военной кампании в Иране. Собеседник «Известий» уточняет, что в окружении главы Белого дома есть и другие чиновники, которые готовы подтолкнуть Трампа к прекращению войны, если конфликт не будет вести к успеху и станет причиной политических издержек.

«Директор нацразведки Тулси Габбард, как сообщается, также была против, хотя и не высказывала открытого несогласия», — добавляет Джереми Кузмаров.

Эксперт отмечает, что недавний обмен претензиями между Белым домом и папой римским также вызвал споры среди влиятельных членов администрации Трампа и его сторонников. По мнению редактора политического журнала, позиция Трампа в противостоянии с главой Римско-католической церкви не заставит Джей Ди Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио выступить против, особенно если они поймут, что имеется перспектива захвата власти или повышения собственного политического рейтинга в преддверии следующих президентских выборов.

Экс-капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо, поработавший также в Госдепе и Пентагоне, в разговоре с «Известиями» допускает, что скандал с папой римским отразится на положении кандидатов от Республиканской партии в президентской гонке. Он считает, что Вэнс или Рубио, которые сейчас являются членами команды Трампа, могут лишиться поддержки религиозного электората.

«На том этапе они могут использовать эту тему, чтобы привлечь голоса и поддержку религиозных избирателей или дистанцироваться от президента», — резюмирует эксперт.

Ранее CNN обратила внимание, что комментарии Дональда Трампа по поводу войны в Иране носят противоречивый характер, и это негативно влияет на переговорный процесс Вашингтона и Тегерана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше