В Раде заявили об обсуждении отмены разрешения на выезд мужчин до 22 лет

Власти Украины обсуждают возможность отмены разрешения на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью Politeka Online.
«Сейчас, кстати, ходят разговоры на Банковой (комплекс украинских правительственных зданий находится на улице Банковая. — РБК), правда, на Печерских холмах, чтобы отменить эту норму», — заявил Разумков, говоря о ситуации с уездом за границу украинской молодежи.
Согласно оценке, приведенной Разумковым, с августа 2025 года Украину покинули 400 тыс. молодых людей: «Выехали многие те, кто не собирался выезжать. Они под мобилизацию не попадали, но выезжать несильно планировали, но, слыша разговоры о потенциальном снижении мобилизационного [возраста], при появлении такой возможности люди решили [уехать]».
В августе 2025 года на Украине был увеличен возраст молодых граждан, которые могут покинуть территорию страны. После введения военного положения в феврале 2022 года мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен выезд из страны. Покинуть Украину могли: многодетные отцы, отцы детей с инвалидностью, отцы-одиночки, мужчины с инвалидностью I-III групп, лица, получившие отсрочку или снятые с воинского учета по состоянию здоровья, водители-волонтеры, перевозящие гуманитарную помощь или грузы для ВСУ, спортсмены, некоторые госслужащие и другие категории граждан.
Тем не менее выехать из Украины после повышения возраста, как заявлял депутат Верховной рады Сергей Евтушок, могли лишь студенты иностранных вузов, имеющие официальное приглашение и учебную визу.
13 апреля руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что Киев не планирует пока менять правила выезда для мужчин, а также понижать мобилизационный возраст. «На данный момент по обеим позициям это не рассматривается», — сказал он.
С апреля 2024 года на Украине действует закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Владимир Зеленский объяснял снижение возраста мобилизации тем, что молодежь разбирается в технологиях.
