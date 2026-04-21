В Раде заявили об обсуждении отмены разрешения на выезд мужчин до 22 лет

Нардеп Разумков заявил, что власти Украины обсуждают возможность отмены разрешения на выезд молодежи из страны. При этом офис президента Украины говорил, что этот вопрос не рассматривается.

Источник: РБК

Власти Украины обсуждают возможность отмены разрешения на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью Politeka Online.

«Сейчас, кстати, ходят разговоры на Банковой (комплекс украинских правительственных зданий находится на улице Банковая. — РБК), правда, на Печерских холмах, чтобы отменить эту норму», — заявил Разумков, говоря о ситуации с уездом за границу украинской молодежи.

Согласно оценке, приведенной Разумковым, с августа 2025 года Украину покинули 400 тыс. молодых людей: «Выехали многие те, кто не собирался выезжать. Они под мобилизацию не попадали, но выезжать несильно планировали, но, слыша разговоры о потенциальном снижении мобилизационного [возраста], при появлении такой возможности люди решили [уехать]».

В августе 2025 года на Украине был увеличен возраст молодых граждан, которые могут покинуть территорию страны. После введения военного положения в феврале 2022 года мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен выезд из страны. Покинуть Украину могли: многодетные отцы, отцы детей с инвалидностью, отцы-одиночки, мужчины с инвалидностью I-III групп, лица, получившие отсрочку или снятые с воинского учета по состоянию здоровья, водители-волонтеры, перевозящие гуманитарную помощь или грузы для ВСУ, спортсмены, некоторые госслужащие и другие категории граждан.

Тем не менее выехать из Украины после повышения возраста, как заявлял депутат Верховной рады Сергей Евтушок, могли лишь студенты иностранных вузов, имеющие официальное приглашение и учебную визу.

13 апреля руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что Киев не планирует пока менять правила выезда для мужчин, а также понижать мобилизационный возраст. «На данный момент по обеим позициям это не рассматривается», — сказал он.

С апреля 2024 года на Украине действует закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Владимир Зеленский объяснял снижение возраста мобилизации тем, что молодежь разбирается в технологиях.

