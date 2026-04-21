В Раде заявили об обсуждении отмены разрешения на выезд мужчин до 22 лет

В августе 2025 года на Украине был увеличен возраст молодых граждан, которые могут покинуть территорию страны. После введения военного положения в феврале 2022 года мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен выезд из страны. Покинуть Украину могли: многодетные отцы, отцы детей с инвалидностью, отцы-одиночки, мужчины с инвалидностью I-III групп, лица, получившие отсрочку или снятые с воинского учета по состоянию здоровья, водители-волонтеры, перевозящие гуманитарную помощь или грузы для ВСУ, спортсмены, некоторые госслужащие и другие категории граждан.