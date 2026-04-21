Еврокомиссия увеличит военные расходы в новом бюджете ЕС до €131 млрд

Еврокомиссия намерена увеличить оборонные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028−2034 годы минимум до €131 млрд, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на слушаниях в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.
Чиновник пояснил, что сумма является «абсолютным минимумом» и не подлежит пересмотру. В предыдущем семилетнем плане ЕС на 2021−2027 годы прямой расходной статьи на закупку вооружений не было, а внебюджетный «Европейский фонд мира» составлял лишь около €13 млрд.
В выступлении еврокомиссар призвал страны ЕС начать производить больше оружия, чем Россия. Кубилюс утверждает, что сегодня она опережает все европейские государства, вместе взятые, по объемам выпуска артиллерийских снарядов и ракет.
Кубилюс уже представлял план, согласно которому на оборону в 2028—2034 годах предполагалось выделить €131 млрд, что в пять раз превышает текущий уровень финансирования. Окончательное решение о бюджете будет принято при согласовании позиций всех 27 стран — членов ЕС.
