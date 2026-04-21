Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссия увеличит военные расходы в новом бюджете ЕС до €131 млрд

Еврокомиссия намерена запросить на оборонные расходы на 2028−2034 годы минимум €131 млрд. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал участников блока производить больше боеприпасов, чем Россия.

Источник: РБК

Еврокомиссия намерена увеличить оборонные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028−2034 годы минимум до €131 млрд, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на слушаниях в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

Чиновник пояснил, что сумма является «абсолютным минимумом» и не подлежит пересмотру. В предыдущем семилетнем плане ЕС на 2021−2027 годы прямой расходной статьи на закупку вооружений не было, а внебюджетный «Европейский фонд мира» составлял лишь около €13 млрд.

В выступлении еврокомиссар призвал страны ЕС начать производить больше оружия, чем Россия. Кубилюс утверждает, что сегодня она опережает все европейские государства, вместе взятые, по объемам выпуска артиллерийских снарядов и ракет.

Кубилюс уже представлял план, согласно которому на оборону в 2028—2034 годах предполагалось выделить €131 млрд, что в пять раз превышает текущий уровень финансирования. Окончательное решение о бюджете будет принято при согласовании позиций всех 27 стран — членов ЕС.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше