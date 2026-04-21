На Украине сообщили об обсуждении запрета на выезд юношей из страны

По словам Разумкова, с августа 2025 года из Украины выехало 400 тысяч молодых людей «А если к этом числу добавить девушек,… то мы можем говорить как минимум о 600 тыс», — добавил депутат. Он отметил, что молодежь начала массово покидать страну на фоне разговоров в правительстве и среди военных об отмене августовский разрешений на выезд.