На Украине сообщили об обсуждении запрета на выезд юношей из страны

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможность запретить молодым людям от 18 до 22 лет покидать страну, сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интерью Youtube-каналу Politeka Online.
«Ходят разговоры на Банковой (улице в Киеве, где находится офис президента — РБК) о том, чтобы отменить эту норму (разрешающую выезд из страны для молодых людей — ред). Я думаю, что это невозможно, но такие разговоры идут», — сказал он.
По словам Разумкова, с августа 2025 года из Украины выехало 400 тысяч молодых людей «А если к этом числу добавить девушек,… то мы можем говорить как минимум о 600 тыс», — добавил депутат. Он отметил, что молодежь начала массово покидать страну на фоне разговоров в правительстве и среди военных об отмене августовский разрешений на выезд.
В августе 2025 года военнообязанным украинцам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили покидать страну, при себе граждане должны иметь военно-учетный документ. По данным Telegraph, страну за два месяца покинули более 100 тыс. молодых людей.
13 апреля замглавы офиса Зеленского Павел Палиса сообщил, что менять правила выезда для мужчин этой возрастной категории пока не планируется. По его словам, власти также не рассматривают снижение (ниже 25 лет) мобилизационного возраста.
