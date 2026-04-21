Путин заявил, что выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях

Выборы в Госдуму этой осенью пройдут в непростых условиях — противники будут делать все, чтобы внести раскол в общество, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Всероссийской муниципальной премии «Служение».
«Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовем, а точнее сказать, противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества», — сказал он.
Глава государства выразил уверенность в том, что все подобные попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение «конструктивным политическим программам и идеям».
Выборы в Государственную думу пройдут 18−20 сентября 2026 года. Голосование будет проводиться в течение трех дней с возможностью использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля.
