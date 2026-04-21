EC примет делегацию «Талибана» в Брюсселе

Европейские чиновники готовятся впервые с 2021 года принять на территории Евросоюза представителей Афганистана. Встреча с делегацией «Талибана» пройдет в Брюсселе до лета, следует из информации Euractiv.
Первоначально визит делегации «Талибана» был запланирован на конец марта, но теперь назначен на ближайшие недели, сообщил France24 со ссылкой на AFP.
Переговоры будут носить исключительно технический характер, без политического представительства, акцентируют европейские чиновники. Власти Евросоюза официально не признают власть в Афганистане после 2021 года.
После 2021 года Евросоюз остался без действующих соглашений с Афганистаном, это усложнило возвращение граждан, которым было отказано в убежище, пишет Brussels Signal. Отношения между Брюсселем и Кабулом были фактически заморожены после возвращения «Талибана» к власти.
На встрече обсудят вопросы депортации граждан Афганистана, которые не имеют законных оснований находиться в странах Евросоюза или осужденные за преступления. Германия уже начала депортировать более 100 афганцев с 2024 года чартерными рейсами, организованными Катаром, передает France24.
По информации Euractiv, инициатором встречи является Министерство миграции Бельгии. Представители Еврокомиссии, Европейской службы внешнеполитической деятельности и правительств некоторых стран, в том числе Швеции, примут участие во встрече. МИД Бельгии сообщил, что не поддерживает дипломатические отношения с «Талибаном», ранее их не приглашали на встречи на любом уровне.
Еврокомиссия ранее подтвердила, что провела «ознакомительные контакты на техническом уровне» с фактическими властями Афганистана в координации со Службой внешних действий ЕС по вопросу о возвращении афганцев.
20 октября 2025 года стало известно, что Бельгия направила письмо главе ЕС по вопросам миграции, подписанное 19 другими странами, о необходимости создать механизм депортации афганских граждан.
Приглашение делегации «Талибана», скорее всего, будет направлено Еврокомиссией при поддержке Швеции, следует из слов неназванного чиновника EC. Бельгия предоставит визы афганской делегации, но приглашение им будет направлено не от имени страны.
Подготовка к встрече ведется уже в течении нескольких месяцев: в январе текущего года Кабул посетили глава иммиграционной службы Бельгии Фредди Рузмонт и заместитель директора департамента по вопросам миграции Еврокомиссии Йоханнес Люхнер.
В октябре 2021 года власти США встречались с представителями «Талибана» в Дохе. На встрече обсуждались вопросы миграции граждан Афганистана, права женщин и доступ к гуманитарной помощи.
