«Страна» рассказала о визите Буданова на газовые вышки в Черном море

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов приезжал на газовые вышки в Черном море.

Источник: РБК

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов приезжал на газовые вышки в Черном море. Об этом пишет украинское издание «Страна».

По данным издания, Буданов, тогда еще будучи главой Главного управления разведки (ГУР), приезжал с инспекцией на газовые вышки в Черном море.

Издание, ссылаясь на украинские телеграм-каналы, показало видео, где человек, похожий на Буданова, прыгает в море с газовой вышки.

В августе 2025 года пресс-служба ГУР сообщила, что Буданов проинспектировал позиции бойцов «Спецподразделения Тимура» на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море. Буданов проверил силы и средства, задействованные для обороны акватории.

