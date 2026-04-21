«Страна» рассказала о визите Буданова на газовые вышки в Черном море

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов приезжал на газовые вышки в Черном море. Об этом пишет украинское издание «Страна».
По данным издания, Буданов, тогда еще будучи главой Главного управления разведки (ГУР), приезжал с инспекцией на газовые вышки в Черном море.
Издание, ссылаясь на украинские телеграм-каналы, показало видео, где человек, похожий на Буданова, прыгает в море с газовой вышки.
В августе 2025 года пресс-служба ГУР сообщила, что Буданов проинспектировал позиции бойцов «Спецподразделения Тимура» на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море. Буданов проверил силы и средства, задействованные для обороны акватории.
