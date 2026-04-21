«Страна» рассказала о визите Буданова на газовые вышки в Черном море

В августе 2025 года пресс-служба ГУР сообщила, что Буданов проинспектировал позиции бойцов «Спецподразделения Тимура» на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море. Буданов проверил силы и средства, задействованные для обороны акватории.