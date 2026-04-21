«Эксмо» сообщило, что гендиректора издательства доставили на допрос в СК

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет, сообщили РБК в пресс-службе издательства.
Его привезли на допрос в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn Books), возбужденному в мае 2025 года. В офисе издательства следственные действия не проводились.
Капьева задержали 21 апреля. Следствие подозревает его в причастности к распространению романов Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» (настоящее имя Сильвановой — Екатерина Дудко, Дудко и Малисова внесены в реестр иноагентов).
В мае прошлого года в «Эксмо» сообщили об изъятии «материалов, связанных с книгами издательства “Popcorn Books” из-за уголовного дела, связанного с пропагандой ЛГБТ (“движение ЛГБТ” признано в России экстремистским и запрещено). По утверждению СК, всего было продано 1 тыс. книг, в том числе несовершеннолетним. Фигурантов уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации отправили под домашний арест, а в январе этого года “Popcorn Books” объявило о прекращении работы.
