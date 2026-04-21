Жапаров и Бердымухамедов в Астане: президенты еще двух стран прилетели в Казахстан

По информации пресс-службы правительства Казахстана, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов прилетели в Астану, передает NUR.KZ.

По данным правительства Казахстана, для участия в Региональном экологическом саммите который пройдет в Астане 22—24 апреля, в столицу Казахстана прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Также в столицу Казахстана прибыл президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который также будет участвовать в RES-2026.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон также прибыл в Астану для участия в Региональном экологическом саммите. Также в столицу Казахстана уже прибыл глава Армении Ваагн Хачатурян.

До этого в пресс-службе президента анонсировали мероприятия, которые на этой неделе пройдут с участием Касым-Жомарта Токаева. Это:

  • 20—23 апреля — визит президента Монголии;
  • 22—24 апреля — Астана принимает региональный экологический саммит;
  • 22 апреля — заседание Совета глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала.

