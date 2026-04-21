Путин заявил о постепенном создании зоны безопасности на границе

В приграничных российских регионах постепенно создается зона безопасности, эта работа будет продолжена до устранения угроз, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов.
«Зона безопасности постепенно — постепенно, но она создается на сопредельной [на границе с Украиной] территории. Мы будет так действовать и дальше, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).
В конце декабря 2025 года Путин предложил продолжить в текущем году работу по расширению полосы безопасности вдоль российско-украинской границы, подчеркнув важность этой задачи.
Президент неоднократно указывал на необходимость создания такой зоны вдоль государственной границы России.
В июне 2023 года глава государства заявил о рассмотрении возможности формирования «санитарной зоны» на Украине в случае продолжения обстрелов российских территорий.
Материал дополняется.