В Госдуме ответили на слова премьера Польши о России

Главе польского правительства Дональду Туску лучше отвлечься от наблюдений за Россией и направить усилия на решение проблем Польши. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы РФ Александр Толмачев, комментируя высказывание премьер-министра Польши о том, что Россия оказалась в выигрыше от конфликта на Ближнем Востоке, тогда как Украина столкнулась с новыми трудностями.

Источник: AP 2024

Парламентарий отметил, что Польша — страна, политики которой следят за успехами России пристальнее всех. Собеседник «Ленты.ру» предположил, что причина в «фантомных болях» из-за того, что Польша после разрыва связей с Россией потеряла ведущие позиции в военном, экономическом и культурном аспектах.

По мнению депутата, Украина испытывает усиление проблем вовсе не из-за происходящего в Исламской Республике и сокращения западной помощи, а потому что российская армия уверенно наступает. Толмачев подчеркнул, что война на Ближнем Востоке усилила противоречия между западными политиками и продемонстрировала важность внимания к собственным делам и безопасности.

По словам парламентария, польские власти осознают, что американские союзники на Ближнем Востоке не получили защиту от Пентагона, а напротив, стали целями для ударов противника Вашингтона. Толмачев отметил, что Дональд Туск спроецировал происходящее в Персидском заливе на свою страну и осознал, что статус главного партнера США в Европе после ослабления ФРГ не означает поддержку США.

«В словах польского премьера звучит горечь разочарования и прощание с иллюзиями, а также сожаление от встречи с реальностью. Россия выигрывает, и чем скорее европейские функционеры это осознают, тем лучше для них самих», — резюмировал парламентарий.

Ранее премьер-министр США Дональд Туск заявил, что европейские страны больше не могут полагаться на защиту США. Он добавил, что теперь Европа должна сама обеспечивать свою обороноспособность.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше