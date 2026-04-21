Вместе с гендиректором задержали еще несколько сотрудников «Эксмо»

Вместе с гендиректором «Эксмо» Евгением Капьевым задержана топ-менеджер издательства Александра Шипетина, сообщил источник RT и подтвердил РБК источник в правоохранительных органах.
Представитель «Эксмо-АСТ» сообщил РБК, что задержаны финансовый директор, директор дистрибуции и заместитель директора редакции номер 1 по коммерческой деятельности.
Президент и контролирующий акционер издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков ранее сообщил Радио РБК, что нескольких сотрудников, в том числе гендиректора, доставили для допроса в СК в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn Books), возбужденного в мае 2025 года.
Как сообщил источник РБК в правоохранительных органах, следственные действия проходят по делу о распространении ЛГБТ-литературы, подтверждает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). По словам собеседника, Капьева заподозрили в причастности к распространению романов Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» (настоящее имя Сильвановой — Екатерина Дудко, Дудко и Малисова внесены в реестр иноагентов).
Издателем «Лета в пионерском галстуке» была Popcorn Books. Роман заподозрили в ЛГБТ-пропаганде среди молодежи, несмотря на его маркировку 18+.
В 2023 году «Эксмо» купила 51% Popcorn Books, а два года спустя в группе рассказали об изъятии «материалов, связанных с книгами» издаиельства. По версии следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года трое сотрудников ООО «Индивидуум принт» занимались изданием и продажей книг, пропагандирующих ЛГБТ. По утверждению СК, всего было продано 1 тыс. экземпляров книг, в том числе несовершеннолетним. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1, 2, 3 ст. 282.2 Уголовного кодекса (организация деятельности экстремистской организации). Фигурантов дела отправили под домашний арест, а в январе 2026 года Popcorn Books объявило о прекращении работы.
