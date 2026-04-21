Вместе с гендиректором задержали еще несколько сотрудников «Эксмо»

В 2023 году «Эксмо» купила 51% Popcorn Books, а два года спустя в группе рассказали об изъятии «материалов, связанных с книгами» издаиельства. По версии следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года трое сотрудников ООО «Индивидуум принт» занимались изданием и продажей книг, пропагандирующих ЛГБТ. По утверждению СК, всего было продано 1 тыс. экземпляров книг, в том числе несовершеннолетним. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1, 2, 3 ст. 282.2 Уголовного кодекса (организация деятельности экстремистской организации). Фигурантов дела отправили под домашний арест, а в январе 2026 года Popcorn Books объявило о прекращении работы.