Трамп рассказал о звонках главы Apple «ради поцелуев в задницу»

Президент США Дональд Трамп назвал уходящего гендиректора Apple Тима Кука «невероятным парнем», чья карьера «почти не имеет себе равных», и сравнил его с основателем компании Стивом Джобсом. Он написал все это в публикации в Truth Social.
Политик заявил, что, если бы Джобс «не ушел из жизни так рано и возглавлял компанию вместо Тима, компания, конечно, добилась бы успеха, но ни в коем случае не такого, какого достигла под руководством Тима».
Трамп также поделился историей знакомства, которая якобы началась со звонка Кука в начале первого президентского срока. «У него была довольно серьезная проблема, которую только я как президент мог решить. Когда мне позвонили, я сказал: “Вау, это звонит Тим Эппл (Кук!), как же это круто! Я был очень впечатлен собой, потому что глава Apple звонит, чтобы поцеловать мне задницу”, — написал Трамп. По его утверждению, он решил проблему “быстро и эффективно”, что положило начало “долгим и очень хорошим отношениям”.
Трамп утверждает, что за эти годы он помог Куку три или четыре раза. «Он звонит мне, я помогаю ему, но не всегда, потому что он иногда слишком настойчив, и он выполняет работу быстро, не отдавая ни цента этим очень дорогим — миллионы долларов! — консультантам, которые иногда справляются, а иногда нет», — написал президент. Он назвал Кука «удивительным менеджером и лидером», который «звонит, получает помощь и добивается результатов».
Пост Трампа стал реакцией на новость, что Тим Кук уходит с поста генерального директора Apple после 15 лет руководства. 1 сентября его место займет старший вице-президент по аппаратному обеспечению Джон Тернус, который работает в компании с 2001 года. Кук станет исполнительным председателем совета директоров и, согласно заявлению Apple, продолжит «взаимодействовать с политиками по всему миру», включая президента США.
Переход был единогласно одобрен советом директоров компании. Глава Apple пояснил, что передача полномочий стала результатом «продуманного, долгосрочного процесса планирования преемственности». За время руководства Кука рыночная капитализация Apple выросла более чем в 11 раз и достигла почти $4 трлн. За год до ухода он запустил гарнитуру смешанной реальности Vision Pro.
