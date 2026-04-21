«Произойти может все что угодно»: в Совфеде ответили на вопрос о войне с Европой

Европейские страны, говорящие о начале войне с Россией к 2030 году, глупы и заангажированны, однако «произойти может все что угодно». Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил «Газете.Ru» на вопрос о якобы войне между Россией и Европой.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Произойти может все что угодно. Надо учитывать глупость и заангажированность европейских столиц, потому что сами для себя они давным-давно, я думаю, лет 25−30 назад придумали то, что называется расширением НАТО на Восток, к нашим границам. И вот сейчас мы испытываем следующий этап, когда они все объединились, имея в виду, что они должны нанести непоправимый ущерб России. Наивные рассуждения», — сказал сенатор.

По словам Карасина, руководители европейских стран «туманят мозги» собственным гражданам, говоря о 2030 годе как о дате якобы начала войны Европы с Россией.

«К этому надо относиться жестко, спокойно, отстаивая собственные интересы и развивая собственную страну, чем мы и занимаемся. И решать свои собственные проблемы. Я думаю, что мы своего добьемся и во всей этой ситуации выйдем победителями», — подытожил Карасин.

До этого депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев напомнил о планах Евросоюза затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к войне с Россией.

20 апреля «РБК-Украина» сообщило, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания ведут активную подготовку к возможному военному столкновению с Россией. Швеция, к примеру, приступила к выстраиванию системы тотальной обороны и вернула частичный военный призыв. В свою очередь Дания утроила срок обязательной службы — с 4 до 11 месяцев. В то же время в Норвегии прошли крупнейшие со времен Холодной войны гражданско-военные учения.

