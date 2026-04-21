Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: вторая часть президентства может стать для Трампа пыткой

Вторая половина президентского срока станет для Дональда Трампа мучением в случае, если демократы одержат победу на выборах в Конгресс. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что проигрыш республиканцев приведет к тому, что Дональд Трамп потеряет поддержку в Конгрессе и обретет статус «хромой утки». В этом случае в последующие два года в отношении него будут инициироваться расследования, а противники попытаются отстранить его от должности.

«В целом его оставшийся президентский срок превратится в настоящую пытку, которую ему будут устраивать демократы. Фокус внимания уже будет смещаться к тем кандидатам, которые будут выдвигаться на президентские выборы 2028 года», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Политолог отметил, что Демократическая партия представит своих кандидатов на выборы президента сразу после подведения итогов голосования в Конгресс. По мнению эксперта, в числе претендентов на участие в президентской гонке будут бывшая вице-президент США Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Американист обратил внимание, что сейчас коалиция MAGA, которая помогла Трампу занять президентский пост, уже фактически перестала существовать. Основные представители правого лагеря не стесняются высказывать претензии Трампу в связи с войной в Иране. Политолог добавил, что пока глава Белого дома сохраняет небольшой круг своих лоббистов, но их влияние слишком слабое.

По словам Дудакова, позиции Трампа станут еще более слабыми из-за ухудшения экономической ситуации в США. Он уточнил, что почти две трети граждан недовольны энергокризисом, растущими ценами на топливо из-за происходящего на Ближнем Востоке.

«Это будет вести к тому, что позиции республиканцев станут еще более шаткими», — резюмировал эксперт.

Ранее Трамп сделал очередное заявление по поводу Ирана. Он сообщил, что не заинтересован в продлении перемирия, если переговоры американцев с представителями Исламской Республики пройдут удачно.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше