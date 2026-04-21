Политолог: вторая часть президентства может стать для Трампа пыткой

Эксперт уточнил, что проигрыш республиканцев приведет к тому, что Дональд Трамп потеряет поддержку в Конгрессе и обретет статус «хромой утки». В этом случае в последующие два года в отношении него будут инициироваться расследования, а противники попытаются отстранить его от должности.
«В целом его оставшийся президентский срок превратится в настоящую пытку, которую ему будут устраивать демократы. Фокус внимания уже будет смещаться к тем кандидатам, которые будут выдвигаться на президентские выборы 2028 года», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Политолог отметил, что Демократическая партия представит своих кандидатов на выборы президента сразу после подведения итогов голосования в Конгресс. По мнению эксперта, в числе претендентов на участие в президентской гонке будут бывшая вице-президент США Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Американист обратил внимание, что сейчас коалиция MAGA, которая помогла Трампу занять президентский пост, уже фактически перестала существовать. Основные представители правого лагеря не стесняются высказывать претензии Трампу в связи с войной в Иране. Политолог добавил, что пока глава Белого дома сохраняет небольшой круг своих лоббистов, но их влияние слишком слабое.
По словам Дудакова, позиции Трампа станут еще более слабыми из-за ухудшения экономической ситуации в США. Он уточнил, что почти две трети граждан недовольны энергокризисом, растущими ценами на топливо из-за происходящего на Ближнем Востоке.
«Это будет вести к тому, что позиции республиканцев станут еще более шаткими», — резюмировал эксперт.