Путин заявил, что Россия знает, чем закончится военная операция

Россия знает, чем закончится специальная военная операция на Украине, цели будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами российских муниципальных образований.

«Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Материал дополняется.